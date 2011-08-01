版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 10:24 BJT

奥巴马宣布两党达成债务协议

美国总统奥巴马周日宣布,民主党和共和党领袖已就减赤达成协议,这将使美国避免违约,但尚不清楚削减幅度是否足以避免美国债信评等遭下调. 奥巴马说,根据协议未来10年将减赤约1万亿美元,而且减赤不会立即展开,以免拖累脆弱的美国经济. 协议仍有待国会参众两院批准. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐