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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 10:35 BJT

范剑平：三四季度经济减速会更明显

《中国证券报》周一援引国信中心首席经济师范剑平的话表示,中国经济减速在三四季度会更加明显,未来控物价要考虑将经济放缓维持在可承受范围内.下一步货币政策要降低操作频率,防止超调. "财政政策要保持高收入、高投放态势,发挥其积极效用来'掩护'货币政策退出."范剑平称.

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