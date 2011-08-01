利反抗军总司令被“自己人”杀害

路透班加西7月30日电---利比亚反抗力量称，击毙反抗军总司令尤尼斯(Abdel Fattah Younes)的是反抗卡扎菲阵营内部的武装分子，这令外界质疑反抗阵营内部的分裂和混乱无序。

反抗军部长塔洛尼(Ali Tarhouni)称，杀害尤尼斯的人，是奉命将尤尼斯从前线召回的战士。尤尼斯的遗体是在班加西附近的牧场发现的。

塔洛尼称，已经抓住了一名武装者，他供认手下杀害了尤尼斯。

卡扎菲1969年通过政变上台後，尤尼斯一直是他的亲信之一，曾担任内政部长，但今年2月宣布投靠反抗军阵营。

而反抗军内部许多人不愿听命于一个曾追随卡扎菲长达41年的人，反抗军消息人士透露，尤尼斯被召回，是由于有说法怀疑他或家人与卡扎菲秘密联系。

反抗军内部对于是谁杀害了尤尼斯存在不同看法，有人认为是反抗军领袖以叛变为由下令处决尤尼斯，许多人认为是混入反抗阵营的卡扎菲支持者杀害了尤尼斯，也有人推测是反抗阵营内部一个小团体所为。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。