《Kemp专栏》石油市场在历经狂风暴雨後终归风平浪静

2011年3月11日，在纽约股票交易所?交易员们在工作。 REUTERS/Brendan McDermid

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 肖群英/孙茉莉

路透伦敦7月28日电---石油市场在今年头六个月经历一系列的暴风雨袭击,甚至连一些市场上最负盛名的交易员也手忙脚乱,然而目前石油市场已沉浸在异乎寻常的平静之中.

尽管市场对欧洲债务重组和美国违约的担忧升温,但最近几个交易日油价变动并不大.自7月8日以来,指标布兰特油价平均每日波幅仅有0.5%,在略超过5美元的狭窄区间内徘徊.

市场几无波动与5月和6月的宽幅震荡走势大相径庭,当时波幅达到几个标准差.(参见图表1和2)

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从每日收盘价位和日内交投区间看,目前油市的波动都是罕见的狭窄.大多数广泛使用的波动率指标(追踪20日和30日均值)正徘徊在接近长期均值的水平,因其仍包含一些在6月底和7月初的较大单日波动.但随着宽幅震荡走势结束,技术指标衡量的波动率正在陡降,即将触及最近20年来的某些最低水平.

按追踪最接近市况的10日指标计,收盘价的波动率已下滑至每年12%的水平.与2006-2011年和1990-2001年的分布相比,分别相当于其第三和第四个百分位.当前波动率仅为较最近六年和21年水平低2-3%.(图表3和4)

不确定性和风平浪静

鉴于未来一年供需面风险因素的深度和广度,油价这麽风平浪静恐怕会令一些观察家颇为意外.这些不确定因素源于:利比亚何时会恢复出口;备用产能的减少;新兴市场经济过热;发达国家经济恐放缓;美债上限和欧债重组问题充斥的变数,以及美联储是否会再度大规模买债.

不过市场价格表现一直难以捉摸.价格对相对小的事态通常是反应过度,对新涌现的大风险则是反应不足,因市场人士对事态要尽力理解消化,在达成共识後,才会反映到价格上.

好比一只兔子见到驶来的汽车大灯而被困住似的,市场通常会忽略主要风险因素,寄望能够其自行解决.

在2009年底大部分时间里到2010年前八个月,市场一直限于65-85美元区间,波动性亦非常低,因投资者和套利者力图厘清旗鼓相当的上下档风险.而相似的一幕恐怕正再次上演.

鲜有投资者和预测家预期近期油价会有大的波动.尽管利多论调不断,但从主要商品机构公布的预测来看,未来12个月布兰特原油价格恐怕不会有大的变动.也很少有人愿意押注油价会下滑,不过油价上涨潜能料也受限.

据巴克莱资本称,"油市仍将牢牢地限于区间波动,一直以来的表现也呈胶着状态,并没有意外之举.这并非因为天下太平,而是因为时值多事之秋所致."

损失惨重和情绪谨慎

该行可能也已提到,很多市场参与者仍在疗伤,第二季度石油现货价格、时间价差和布兰特-西德克萨斯中质油(WTI)价差疯狂波动,导致很多炒家损失惨重;该行同时劝诫投资者在近期保持谨慎.而当参与者在今年已然录得可观利润时,他们更容易利用其收益来冒险.

业绩报告显示,出人意料之外的价格和价差波动,导致多家银行(高盛,摩根士丹利),贸易公司(BP,Phibro)和很多对冲基金遭遇重大损失.

当然其中也不乏获利者(据称为摩根大通,德意志银行),而投资者则似小心翼翼地重返市场.在最近三周,基金经理已扩大WTI相关期货和期权的净持仓.但重回油市的行动始终谨慎小心.市场并未出现2010年末及2011年前四个月时,因美国第二轮量化宽松及利比亚事件所引发的大多头行情(图表5).

目前问题在于,这是否为短暂的夏季休眠期,抑或将衍变为更长期的停滞期.一些压抑市场情绪的短期风险应会自行化解.就连美国国会也不能永远在债务上限问题上僵持不下.

但是更多中期的不确定性问题,恐难如此轻易地迅速解决,比如是否油价已达得以容许经济持续成长的底限,抑或需要进一步上涨以遏制需求.

波动性本身向来就以变化无常而着称.正如数学家曼德勃罗(Benoit Mandelbrot)所观察到的,波动性倾向于"成群出现",高波动性时期("疯狂的市场")和平静期("温和的市场")往往交替出现.目前波动率处于低水平的时期难以持久.

但在美联储主席贝南克决定推出第二轮量化宽松政策引发油价大涨,随後的阿拉伯之春又推波助澜之後,市场可能暂时回到同样散乱的交易模式--而这可能让仰赖市场波动及趋势来赚钱(至少在他们判断正确时)的银行及基金感到不知所措.(完)

--译文审校 龚芳

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