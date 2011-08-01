世行：美国就提高债务上限“玩火”

路透华盛顿7月29日电（记者 Lesley Wroughton）---世界银行行长佐利克（Robert Zoellick）周五警告称，美国国会就提高债务上限问题的僵局持续，这将是一场灾难。

佐利克在国际发展学会会议上称：“无论这些策略是否符合逻辑，情况都很危急。”他还指出，美国国会中的两党议员正在“玩火”。

“恕我直言，如果美国债务违约，将不仅是财政灾难，还会让每个美国人难堪。”

除非美国在周二前提高14.3万亿美元债务上限，否则其债务评级将被下调，美债将出现违约。

共和党国会领袖周四提出削减预算赤字提案，遭到部分强硬派共和党人反对，避免规模空前美债危机的努力再遭挫败。

美国总统奥巴马周五称，他将于周末与两党高层合作，达成提高债务上限协议。

佐利克称，华盛顿政治僵局将给世界经济制造风险，而欧元区财政危机严重，日本灾後经济增长疲弱。

他还称：“目前世界形势已十分脆弱，充满不确定性……2008年经济危机已启用了刺激政策和货币政策，目前基本上已无计可施。”

佐利克称，世行财政情况“非常安全且完好”，但与其它金融机构一样，世行正在制定应急计划，应对美债违约或其债务评级下调的情况。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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