新疆喀什市发生汽车冲撞人群恶性案件--新华

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京8月1日电---新华社周日晚间报导,中国西部城市新疆喀什市发生汽车冲撞人群的恶性案件,导致六人死亡,28人受伤.
报导称,7月30日23时45分,两名犯罪嫌疑人在喀什市美食街路口,劫持一辆正在等候红绿灯的单排座卡车,杀害一名司机後驾车冲向人群,并下车持刀砍杀路边群众.一名犯罪嫌疑人死亡,一名犯罪嫌疑人被抓获.
这是两周以来新疆的第二次暴力事件.7月18日,新疆和田市一公安派出所遭暴徒袭击,暴力事件中有18人死亡.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)