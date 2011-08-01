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时事要闻 | 2011年 8月 1日 星期一 11:28 BJT

新疆喀什市发生汽车冲撞人群恶性案件--新华

路透北京8月1日电---新华社周日晚间报导,中国西部城市新疆喀什市发生汽车冲撞人群的恶性案件,导致六人死亡,28人受伤.

报导称,7月30日23时45分,两名犯罪嫌疑人在喀什市美食街路口,劫持一辆正在等候红绿灯的单排座卡车,杀害一名司机後驾车冲向人群,并下车持刀砍杀路边群众.一名犯罪嫌疑人死亡,一名犯罪嫌疑人被抓获.

这是两周以来新疆的第二次暴力事件.7月18日,新疆和田市一公安派出所遭暴徒袭击,暴力事件中有18人死亡.(完)

--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟

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