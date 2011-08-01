中国7月官方制造业PMI跌至29个月新低

* 官方PMI降至29个月新低

* 中国经济持续回调,但增速变化平稳

* 生产和产成品库存指数回落明显

路透北京8月1日电---中国宏观经济先行指标--官方7月制造业采购经理人指数(PMI)连续第四个月回落,并跌至29个月新低,显示中国经济持续回调.但环比仅回落0.2个百分点,显示出经济发展态势趋稳.

中国物流与采购联合会(CFLP)周一公布,7月官方PMI由上月的50.9续降至50.7,为2009年2月以来最低水平,当时为49.但该值优于路透此前访问16位分析师给出的预估中值50.1.

分项指数看,生产、产成品库存、新出口订单、购进价格及原材料库存指数下降,且前两项降幅超过1个百分点;而新订单、积压订单、采购量、进口、从业人员和供应商配送时间指数则有所上升,升幅在1个百分点内.

"PMI指数已经连续四个月下降,预示中国经济仍然处于回调过程.从经济增长率变化看,总体呈平稳回调态势,符合调结构、转方式的目标."CFLP特约分析师张立群表示.

他并认为,目前仍然要密切观察消费、投资、出口需求的变化趋势,密切观察库存调整活动,努力使经济增长保持平稳回调.同时,要加强调结构、转方式、深化改革方面的工作力度,加快构筑经济增长的新基础.

今年来,中国官方PMI整体呈回落走势,表明工业增长逐渐放缓.尽管市场预计通胀率已于年中达到峰值,但预计宏调政策基调料不会轻易改变.为控通胀,中国央行今年已三度加息,并六次上调存款准备金率.

中国总理温家宝稍早在经济形势座谈会上表示,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动,强调控通胀与稳增长并重.并要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________2011年_______________ ____________2010年______________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI(%) 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7 51.2

以下是2011年7月份制造业PMI指标 (%)

指标 7月 6月 比上月

PMI 50.7 50.9 下降

生产指数 52.1 53.1 下降

新订单指数 51.1 50.8 上升

新出口订单指数 50.4 50.5 下降

积压订单指数 46.5 45.9 上升

产成品库存指数 49.2 51 下降

采购量指数 52 51.5 上升

进口指数 49.1 48.7 上升

购进价格指数 56.3 56.7 下降

原材料库存指数 47.6 48.5 下降

从业人员指数 50.5 50.2 上升

供应商配送时间指数 50.3 49.8 上升(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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