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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 11:42 BJT

男子4x100米混合泳接力美国队夺冠

周日在上海游泳世锦赛男子4x100米混合泳接力中，美国队在3分钟32秒06夺得冠军，菲尔普斯也收获了本届世锦赛第四枚金牌。澳大利亚队以3分32秒36获得银牌，德国队名列第三，成绩为3分32秒60。图为7月31日美国队成员与金牌合影。路透

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