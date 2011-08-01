版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 1日 星期一 11:40 BJT

男子百米蝶泳菲尔普斯卫冕

周六在上海游泳世锦赛男子100米蝶泳决赛中，菲尔普斯以50秒71成功卫冕，收获他本人在本届世锦赛上的第三枚金牌、个人项目第二枚金牌。波兰选手切尔尼亚克位以51秒15获得银牌。另一名美国选手麦克吉尔以51秒26摘铜。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐