美朝间“具有建设性的”谈判结束

路透纽约7月29日电---美国国务院称，美国与朝鲜“具有建设性的”谈判周五结束，将与韩国等盟国探讨重启朝核谈判的下步举措。

美国朝鲜核问题特使博斯沃斯（Stephen Bosworth）与朝鲜副外相金桂冠（Kim Kye-gwan）进行了为期两天的会谈，这是两人2009年来首次进行此类谈判。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）称，双方的谈判“具有建设性”，但也强调，现在谈论美国在有关重启朝核六方谈判问题上的决定还为时过早。

唐纳在华盛顿的新闻吹风会上称：“这些是探索性的谈判。我们的观点明确。我们将考虑下步举措，但将与夥伴国讨论後决定。”

美国官员一直强调，他们并不着急重启朝核六方会谈。

唐纳称，美国人权特使罗伯特・金（Robert King）周五加入谈判，但并未透露讨论内容细节。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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