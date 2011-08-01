1日午间分析：沪指早盘缩量震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场继续呈现缩量震荡整理态势。受到金融股拖累，早盘沪综指一度低开低走，好在煤炭、有色及时发力带动股指快速回升，沪综指再度回到2700点上方，不过从盘面看，目前市场情绪较为低迷，资金入场意愿不强，导致股指上攻乏力，午盘沪综指报收于2705.70点，微涨0.15%。
笔者认为，本周市场仍需面临较多不确定性因素考验，如7月份宏观经济数据以及明日是美国提高债务上限讨论的截止日等，预计大盘短期内将呈现震荡盘整态势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。