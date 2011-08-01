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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 1日 星期一 11:55 BJT

1日午间分析：沪指早盘缩量震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续呈现缩量震荡整理态势。受到金融股拖累，早盘沪综指一度低开低走，好在煤炭、有色及时发力带动股指快速回升，沪综指再度回到2700点上方，不过从盘面看，目前市场情绪较为低迷，资金入场意愿不强，导致股指上攻乏力，午盘沪综指报收于2705.70点，微涨0.15%。

笔者认为，本周市场仍需面临较多不确定性因素考验，如7月份宏观经济数据以及明日是美国提高债务上限讨论的截止日等，预计大盘短期内将呈现震荡盘整态势。（完）

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