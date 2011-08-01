朝鲜称准备好重返六方会谈

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透首尔8月1日电---朝鲜周一称，已准备好尽早、无条件重返六方会谈。
朝鲜外务省称：“朝鲜坚持一贯立场，即尽早、不设先决条件地重启六方会谈，且各方应同时采取行动、充分履行(2005年)9月19日联合声明。”
继朝鲜与韩国核特使近期在一次东盟论坛间隙接触後，朝鲜外务省第一副相金桂冠上周访美，这引燃各方对重启六方会谈的期望。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)