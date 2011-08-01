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时事要闻 | 2011年 8月 1日 星期一 11:59 BJT

朝鲜称准备好重返六方会谈

路透首尔8月1日电---朝鲜周一称，已准备好尽早、无条件重返六方会谈。

朝鲜外务省称：“朝鲜坚持一贯立场，即尽早、不设先决条件地重启六方会谈，且各方应同时采取行动、充分履行(2005年)9月19日联合声明。”

继朝鲜与韩国核特使近期在一次东盟论坛间隙接触後，朝鲜外务省第一副相金桂冠上周访美，这引燃各方对重启六方会谈的期望。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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