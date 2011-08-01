债务违约阴云笼罩美国就业市场 欧洲债务危机尚未缓解

* 美国债务违约期限逼近,打压市场信心

* 美国7月新增9万个就业岗位的预估有下调风险

* 欧洲债务危机仍令人忧虑,西班牙和意大利受关注

路透华盛顿7月31日电---美国债务违约前景令人担忧,本已受到经济成长乏力困扰的企业阴云罩顶,似难以在7月增聘人手.

围绕提高美国举债上限的政治博弈愈演愈烈,美国AAA信贷评级愈发有可能被调降.更糟糕的是,投资者正在为一个无法想象的前景所困扰:美国政府出现债务违约.

美国国会就如何提高债务上限争执不下,而美国经济目前也是步履蹒跚.

美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率仅为增长1.3%,消费者支出几乎没有增多.第一季美国经济修正後仅为增长0.4%,与增长1.9%的初值相去甚远.

数据导致一些分析师质疑,5月和6月的数据让人失望後,对美国7月新增90,000个就业岗位的预估是否过于乐观.美国非农就业报告将在周五公布.

Albion金融集团分析师Jason Ware称,"GDP数据当然会影响我对前景的看法,需要重新做出预期.经济增长超过1.5%,民间部门就业才会出现实质性增长."

对美国债务危机的焦虑暂时转移了市场对欧洲困境的注意力,而欧元区的问题还在继续升温.评级机构穆迪周五将西班牙主权评等置于可能下调的观察名单,指称该国经济成长疲弱且面临融资压力,以及欧元区对希腊的救援并未化解危机蔓延疑虑.

希腊救援方案原本料可以安抚扩散疑虑,但看似未能实现这个目标.意大利最近的公债标售结果显示,该国借贷成本飙升.

旨在帮助受困国家度过危机的撙节举措打击了许多国家的经济成长,将在周一公布的欧元区失业率料持稳在9.9%.

**违约和衰退风险**

投资人仍将把注意力放在更紧迫、更可能具灾难性的风险上,即美国债务僵局无解导致政府关门甚至债务违约.

大多数投资人说,美国违约可能性仍是很小,因为美国政府应该有足够的税收可以持续支付公债利息一段时间,特别是如果美国如外界所料把偿债列为第一优先的话.

但是那并不代表衰退风险不会上升.

"我们依然认为联邦政府将能避免违约,但可能会丧失其AAA顶级信评,"Capital Economics分析师Julian Jessop说."美国可能会关闭非必要的政府部门作为避免违约的代价,而这将会让美国经济跌入衰退."

债务僵局的紧绷已经弥漫至美国公债市场,上周美债持续上涨,将10年收益率推低至2.80%,是去年11月以来的最低位.

在周五的美国非农就业数据公布之前,分析师将关注另两项重要指标:美国供应管理协会(ISM)制造业指数,以及美国ADP民间就业岗位报告.

根据路透调查的预估,ISM指数料将自前月的55.3略降至54.9;ADP报告方面,分析师希望看到民间部门可新增约10万个就业岗位,以符合他们的整体就业预估.

美国联邦储备委员会官员持续表达其高度不愿再启动任何新的货币宽松计划.但是如果就业市场陷入另一个泥淖,要求联储再度采取行动的压力就会增大.连续下一次政策会议定于8月9日举行.(完)

--编译 张荻/李婷仪;审校 徐文焰

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