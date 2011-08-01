福克斯国际频道预期大陆和台湾收入保持双位数增长--总经理

* 料大陆和台湾年收入增长将分别达15%-20%和30%-40%

* 计划引入更多本土化的纪录片和娱乐节目

* 外资媒体坚持瞄准中国的长期战略

记者 黄运涛/李千仪

路透香港8月1日电---新闻集团(NWSA.O)旗下福克斯国际频道(福斯/霍士,Fox International Channels)高层称,预计未来数年,来自大陆市场的收入将保持15%-20%的年均增速,而在媒体管控环境较为宽松的台湾则可维持30%-40%的较高增长.

福克斯国际频道(FIC)亚洲区资深副总裁、大中华区(台湾和中国大陆)总经理蔡秋安在一个电话专访中对路透表示,FIC在大陆的收入主要是来自于对星级酒店播出的落地授权和电视广告收入,而在台湾地区,由于落地频道较多,广告收入是大宗.

"大陆观众对高清节目的需求近年正在增长,而FIC在娱乐节目和纪录片方面都有丰富资源,我们一直希望能在中国寻找到更多平台播出."她说.

她指出,在大陆,由于境外媒体需要有落地许可,FIC还有很多内容和资源还没有机会介绍给中国观众.

蔡秋安并称,在台湾,FIC有19个落地频道,但在大陆只有两个--国家地理频道(National Geographic)和星空电影台(Star Movies),且这两个频道亦只能在中国三星级以上的涉外酒店才能收看;此外,国家地理频道一档名为《寰宇地理》的节目亦在大陆30-35个地方台和省台播出.

她并透露,计划未来在大中华区提供更多本土化的节目.FIC近日刚刚完成一个跟中央电视台(CCTV)合作的纪录片项目《缤纷中国》(China To The World);在台湾,则计划将美国热门娱乐节目如Master Chef(厨神)和American Idol(美国偶像)引入,进行本地化的制作和播出.

FIC目前在北京和上海设有办事机构,共有约15名员工,从事广告销售、市场营销和财务等工作;在台湾的人员规模稍大,有约30名员工.蔡秋安说,目前在大中华区尚无人员扩张计划.

福克斯国际频道是新闻集团全资所有的国际收费电视及多媒体业务公司,旗下有不同的娱乐、纪实、运动和电影等频道,播出地区包括欧洲、非洲、拉丁美洲、亚洲及中东.

在亚洲及大洋洲,福克斯国际频道覆盖41个国家超过1.7亿收视户.

**外资媒体:坚持瞄准中国的长期战略**

中国的监管部门对在境内接收海外电视节目有严格限制.依据规定,只有涉外宾馆和公寓,以及一些"因业务工作需要"的教育、科研等机构才可以申请接收外国卫星传送的电视节目.

尽管有诸多严格限定,多数外资媒体公司表示,将坚持他们瞄准中国市场的长期战略.

"中国在往更开放的方向走,我们必须给予政府和合作方更多的信心,让他们对我们无论是在制作方面还是尺度拿捏方面都能够符合国内的法律,在这样的前提之下,(发展的)机会还是很大的."蔡秋安表示.

去年,新闻集团把三家中文电视频道的控股权出售给华人文化产业投资基金,後者获得了新闻集团在星空卫视、星空国际和Channel V中国大陆频道的控股权.

从经济层面上来说,该项转让对新闻集团的影响微乎其微,但此举被外界视为默多克对限制颇多的中国市场兴趣减弱,在经历了数年的市场困境後将一部分业务变相退出.

维亚康母(Viacom)VIA.NVIA.N和美国时代华纳(Time Warner)(TWX.N)的中文电视台在中国大陆开播也超过10年时间,不过仍占据非常小的市场份额.(完)

--审校 林高丽

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