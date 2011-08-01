人行称继续实施稳健货币政策

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
*坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务
*继续稳健的货币政策,保持必要的政策力度
*保持合理的社会融资规模和节奏
路透北京8月1日电---中国人民银行周一称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.
央行称,下半年要把握好调控的方向、力度和节奏,进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性.要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏.
"国际环境和国内经济运行中的新情况、新问题、新矛盾不断出现,特别是国内通胀预期依然较强,稳定物价的基础还不牢固,一旦政策松动就有反弹的可能." 刊登在央行网站上的新闻稿称.
为抑制通胀,中国央行今年以来已三次升息,以及六次调升存款准备金率.与此同时经济增速则平稳回落.中国官方7月制造业采购经理人指数(PMI)连续第四个月回落,并跌至29个月新低.
中国6月CPI创下6.4%的三年新高.数据出炉後,中国总理温家宝表示,要坚持实施稳健的货币政策,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.[ID:nCN1834595]
**加强利率定价机制建设**
央行表示,继续引导金融机构加强利率定价机制建设,推进利率市场化改革.进一步完善人民币汇率形成机制,更多发挥市场供求及篮子货币在汇率调节中的作用.
将跨境贸易人民币结算扩展到全国,稳步推进境外项目人民币融资试点,放开外商直接投资人民币结算.继续深化外汇管理体制改革,有序推进资本项目开放.
"进一步执行好差别化住房信贷政策,督促金融机构对符合条件的保障性住房建设项目及时发放贷款,促进房地产市场健康平稳发展."央行称.
中国央行此前公布数据显示,今年上半年房地产贷款增速持续回落,但保障房开发贷款增长强劲;中小企业贷款新增量占比上升.[ID:nCN1142450]
央行表示,要切实履行金融市场监管职责,加快金融产品创新,促进银行间市场、黄金市场等规范发展.完善金融风险监测评估机制,防范系统性风险,切实维护金融稳定.
央行并称,将推进金融统计标准化实施工作,进一步完善社会融资规模统计与监测体系.(完)
--发稿 谢衡/沈燕; 审校 黄凯
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