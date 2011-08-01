亚洲新兴货币将表现超群--基金

路透伦敦7月29日电---亨德森全球投资(Henderson Global Investors)外汇团队全球主管Bob Arends表示,随着美元的储备货币地位受到威胁,外汇经理人开始避开美元,转向流动性越来越高的亚洲新兴货币,因为该地区的通胀率和利率攀升,能提供更好的收益.

Arends相信,新兴市场货币将创下新高.该公司管理着760亿英镑(1,240亿美元)资产.

Arends接受采访时谈到,"美元作为储备货币的整体地位将受到进一步的冲击.这也是中国正在创建本国的资本市场的原因之一."

他相信欧美债务问题将维持欧元兑美元的动荡格局,不过是在相对较窄的区间内.

亚洲受欧美债务危机的影响相对不大,加之消费者需求增长令该地区通胀料升温,同时货币政策料趋紧,令该地区货币颇具吸引力.

Arends补充道,"只要延宕已久的欧美债务问题仍拿不出长期结构性的解决办法,那麽中国、印尼、新加坡和印度等亚洲新兴国家就可凭借相对优势胜出."

亨德森全球投资所采用的系统性外汇投资策略,令其目前在发达市场货币方面没有大规模的头寸,因其模型对这些货币发出高风险信号.

**买入商品货币**

尽管澳元和新西兰元目前交投于数年高位,但Arends依然认为发达国家大宗商品货币有进一步升值的潜力.今年迄今为止,澳元已累计上涨逾7%,新西兰元则跳涨11%.

Arends称,"尽管目前我们还没有在这方面投资,但通常我们会因全球人口快速增长而买入商品货币.全球发展需要大宗商品,而商品净出口国将表现优异."

他还看多挪威克朗和瑞典克朗,因二者的基本面强劲,但认为欧洲新兴市场货币的表现将持续不佳,因其对欧元区结构性问题有曝险部位.

Arends谈到,买入亚洲新兴货币的途径更加便捷,而且这些货币的流动性提升,均将给外汇投资者带来指引.这与发达市场的波动益发剧烈形成对比.

Arends表示,"我们大规模投资于亚洲,而且认为新兴市场货币将创新高,特别是亚洲货币,以及拉丁美洲的货币将升至前所未见的高位."(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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