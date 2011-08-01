莫斯科发生撞船事故 至少八人丧生

路透莫斯科7月31日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯紧急事务部发言人称，周日莫斯科河上一艘游船和驳船相撞，至少八人死亡，一人失踪。

当地时间凌晨1点（北京时间早晨5点）载有16人的游船与驳船相撞，之後游船沉入水中。俄罗斯媒体引述船上乘客的话称，这艘船是被租来庆祝生日的。

据国际文传电讯社，俄罗斯紧急事务部发言人Yelena Smirnykh说：“已发现第八具尸体，仍有一名乘客失踪。”

国际文传电讯社援引调查委员会发言人Vladimir Markin的话称，7名获救者中，有一名土耳其人和一名美国使馆职员。

俄罗斯国际新闻通讯社表示，该艘游船船主曾因超载而被罚款。船主也在死亡人员之列。(完)

编译：高虹 发稿：程芳

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