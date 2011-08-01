美国国会领袖达成债务协议 但参众两院表决结果仍有变数

* 协议获得众议院支持的程度不明朗

* 参众两院预料周一均进行表决

路透华盛顿7月31日电---美国总统奥巴马周日宣布已在最後关头达成调高举债上限协议,呼吁议员"为所应为",表决通过协议提案,以避免发生灾难性的违约事件.

白宫与共和民主两党国会领袖,赶在期限两天前公布化解危机的协议,并称这项折衷协议将在未来10年期间让赤字减少2.4兆(万亿)美元.

国会领袖既已达成协议,参议院及众议院议员周一料将表决.参议院料将表决通过,但协议在众议院过关的机率则没有那麽笃定.

经过数周激烈僵持,且最後表决结果端视一群强硬作风的议员是否支持,奥巴马向两党施压,希望让闭门协议能够顺利通过.

"参众两院的两党领袖已达成协议,将削减赤字并避免违约.若出现违约将给经济带来破坏性的影响."奥巴马在白宫对记者表示.

"我要敦促两党议员作正确的事情,在未来几天投票支持这一协议."奥巴马称.

该计划包括分两步降低赤字.第一阶段要求在未来10年中减少约9,000亿美元支出,第二阶段则是国会特别委员会必须再想办法节省1.5万亿美元.根据协议,国会须在今年12月23日前采取行动.

共和党先前坚持,首先要大幅削减支出,才会考虑调高14.3万亿美元的举债上限,从而将这一普通的例行立法事宜变成了危险的政治游戏.

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金融市场对此立即作出正面反应.日股上扬1.8%,美国股指期货扩大稍早升幅,美元兑日圆和瑞郎则温和上升.金价下跌超过1%,表明投资者已开始将资金移出避险资产.

"若要涨势持续,光靠这个初步协议还不够,"全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)共同投资长埃里安表示.

"接下来还需看到更连贯的财政改革行动,更广泛的说,需要拿出进一步措施消除消除经济增长与就业面临的结构性弊病,"他说.

虽然达成协议意味着美国不太可能违约,但还很难确定白宫与国会协议的减赤规模是否足以安抚评级机构标准普尔.此前标普威胁将调降美国最高的AAA评级.

协议能缓解眼前的危机,但未来数年内影响仍将存在.痛苦的政治游戏似乎已令华府功能紊乱变成常态,削弱了美国作为全球资本主义超级大国的地位,也为高度意识形态化的2012年总统大选定下基调.奥巴马寻求在明年大选中连任.

**推销协议**

国会领导人现在不得不研判,他们在两院是否拥有足够票数来批准这个协议.协议包括大幅撙节措施,但并不包含新税案.众议院内部的政治形势错综复杂,部分与保守派茶党运动有关联的议员坚决反对此案.

众议院议长、共和党人贝纳(John Boehner)对党内议员称,他支持这个协议,但这不是"最好的方案".他将面临党内保守派的反对,而且已经有部分保守派表示不会支持该协议.

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)先前暗示,正在协商的条件将很难获得党内同仁支持.她所带领的自由派被视作能否争取到足够多民主党票数的关键.

但在参议院,通过该协议的可能性看上去更高.参议院民主党领袖里德在参议院说道:"我很高兴的说,为了我们的经济,两党领袖已经走到一起,达成历史性的妥协."

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)接着说:"今晚我们能向美国人民保证,美国不会出现历史上第一次债务违约."(完)

--编译 蔡美珍/徐文焰/梁睿雪/程琳;审校 白云/艾茂林

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