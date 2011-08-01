分析师看奥巴马宣布两党领袖达成债务协议

路透华盛顿7月31日电---美国总统奥巴马周日宣布,民主党和共和党领袖已就减赤达成协议,这将使美国避免违约,但尚不清楚削减幅度是否足以避免美国债信评等遭下调.

奥巴马说,根据协议未来10年将减赤约1万亿(兆)美元,而且减赤不会立即展开,以免拖累脆弱的美国经济.

协议仍有待国会参众两院批准.

消息宣布後,美国标普500指数期货反弹1.4%,美国公债期货下滑.金价和日圆也下跌.

评级机构标普和穆迪先前曾表示,4万亿美元左右的减赤举措就足以令美国避免失去其宝贵的AAA债信评级.

以下为分析师言论摘要

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安:

可能出现庆祝行情,市场对美国债务违约前景的化解作出正面反应.

若要涨势持续,光靠这个初步协议还不够.市场还需看到接下来的更连贯的财政改革行动,更广泛的说,是消除经济增长与就业存在的结构性弊病的额外措施.市场也将探讨,这份两步走的协议是否足以消除标普调降评级的威胁.

瑞士信贷驻纽约的利率分析师IRA JERSEY:

协议内容与贝纳的计划相若,我认为在众议院获批的机率很大.减支力度小了点,所以评级下调的可能性仍有点高.评级变动将是下一个影响市况的头条新闻.我们认为要想避免标普下调评等,减支规模要达到3万亿(兆)美元,所以下调的机率仍很高,但协议将避免对财政的冲击.

风险资产的表现可能会非常不错,但可能会只是暂时的.最後市场焦点会重返基本面,欧洲仍有问题,而美国经济成长动能仍欠佳.最好是逢低买入.

瑞士信贷驻纽约利率策略师IRA JERSEY:

这与贝纳的方案没有什麽不同,我认为其获得众议院批准的机率很高.减赤规模仍有限,所以降级风险仍有些高.这将是市场下一个焦点.我认为,减赤3万亿美元才会避免标普降级,所以降级的机率仍高,但这将防止财政冲击.

高风险资产将会有不俗表现,但可能是暂时现象.今日交易结束时又将重新关注市场基本面,欧洲问题仍未消除,美国经济成长仍然低迷.

BNY MELLON资深外汇分析师MICHAEL WOOLFOLK:

看起来(该债务协议)像是短期的调整措施,我们仍缺乏长期的解决方案,而後者才是评级机构在等待的东西.债务上限已被调升这一事实不会影响他们的行动.如果他们调降美国评级,将对美元带来负面影响.我们可能看到欧元/美元重回1.50美元.

美股周一早盘应会对债务协议有正面反应,但美元应会承受一些卖压.自雷曼危机以来,美股与美元的走势一直呈反向关联,因为美联储将利率降至近零水准,导致美元成为利差交易中的融资货币.

随着时间向前推移,我们将可了解到更多细节.美国出现技术性违约的外部风险暂时还不存在,这应能在一定程度上安抚市场.

新加坡OSK-DMG集团首席分析师THOMAS LAM:

目前关注点将转移至酝酿之中的减赤计划将对美国缓慢的经济复苏带来什麽影响,以及评级机构和市场对此协议将作出何种反应,早前他们还忧虑美国是否能在8月2日最後期限前达成协议.这是一个令人宽慰的结果,先前还存在大量围绕无法在最後期限前达成协议的忧虑.不过现在我们必须观望减赤措施是否能够持续.(完)

--编译/审校 侯向明/张荻/隋芬/王翔琼/徐文焰/程琳/兰秀娟

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