中国宏调政策料将不会放松--花旗

《信报》：墨国“好欺”不手软 中美贸战“听住先”
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。
路透北京8月1日电---投资银行花旗周一发布最新研究报告称,尽管中国制造业PMI自去年末便步入跌势,但由于通胀及房地产泡沫仍为当前的主要挑战,预计宏调政策在任何时候都将不会全面放松.
今日稍早公布的中国官方7月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.7,为连续第四个月回落,但则远优于路透调查中值50.1.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化则总体呈平稳回调态势.
花旗称,7月官方PMI优于其预期,且新订单指亦于今年3月来首现增长.由经济仍处于政策引发的放缓过程中,但几乎没有硬着陆的迹象.
"稳定的国内外需求将有助于防止经济增长大幅下滑",花旗并预计,"政府或将有针对性的出台政策以帮助中小企业".
而主要反映中小企业情况的汇丰(HSBC)7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,则于一年来首度跌破荣枯分水岭,并创下28个月新低.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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