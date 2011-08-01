中国宏调政策料将不会放松--花旗

路透北京8月1日电---投资银行花旗周一发布最新研究报告称,尽管中国制造业PMI自去年末便步入跌势,但由于通胀及房地产泡沫仍为当前的主要挑战,预计宏调政策在任何时候都将不会全面放松.

今日稍早公布的中国官方7月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.7,为连续第四个月回落,但则远优于路透调查中值50.1.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化则总体呈平稳回调态势.

花旗称,7月官方PMI优于其预期,且新订单指亦于今年3月来首现增长.由经济仍处于政策引发的放缓过程中,但几乎没有硬着陆的迹象.

"稳定的国内外需求将有助于防止经济增长大幅下滑",花旗并预计,"政府或将有针对性的出台政策以帮助中小企业".

而主要反映中小企业情况的汇丰(HSBC)7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,则于一年来首度跌破荣枯分水岭,并创下28个月新低.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。