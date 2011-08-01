中国光伏发电标杆上网电价落定

* 中国统一太阳能上网电价

* 提振太阳能股份表现,保利协鑫早盘收高5%

* 分析师认为新政策对行业影响正面

路透北京/香港8月1日电---中国太阳能光伏发电标杆上网电价周一尘埃落定,将实行"全国统一价格".由于新政策为行业提供更清晰的发展指引,相关太阳能股份应声大涨,其中国内最大太阳能多晶硅制造商--保利协鑫(3800.HK)早盘收升逾5%.

国家发展和改革委员会稍早宣布,今年7月前核准建设、年底前建成投产且尚未定价的光伏项目,上网电价为1.15元人民币/千瓦时(含税);7月及以後核准的,及7月之前核准但截至年底仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其馀省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行.

分析师认为,随着开发成本较快下降,新政策对太阳能发电商可能有正面作用.

"新的上网电价为太阳能项目提供经济效益指标.随着光伏发电价格下降,设备生产商亦寻求降低成本."联昌证券分析师Keith Li称.

发改委表示,按照社会平均投资和运营成本,参考太阳能光伏电站招标价格,以及中国太阳能资源状况,对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价.今後,将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整.

保利协鑫早盘收报4.61港元,涨5.01%,稍早一度冲高至4.68港元,涨幅达6.6%;晶硅圆生产商阳光能源(0757.HK)亦涨2.48%,报1.65港元.两股升幅均超越大市?生指数的1.51%.

**将促产业大发展**

业内专家认为,中国确定光伏发电标杆上网电价将推动光伏产业有较大发展.不过,亦有专家表示,发改委将这一价格定位"全国统一"的价格令人担忧光伏产业的发展是否会走上"风电的老路".

"因为全国资源差异性很大,单一上网电价就会导致项目向太阳能资源好的地方集中,而这些地方大多在西部,恰好是并网问题比较突出的地方."厦门大学能源经济研究中心主任林伯强称.

他强调,能分区域确定光伏电价才能更好促进光伏业的可持续发展.目前光伏上网电价只包含了光伏电站发出电的成本,而没有考虑到各地并网成本不均的问题.如果不解决上网问题,光伏发电恐怕会走上风电老路,也就是,发电规模很大,但上网的规模有限.

发改委通知并称,通过特许权招标确定业主的太阳能光伏发电项目,其上网电价按中标价格执行,中标价格不得高于太阳能光伏发电标杆电价;对享受中央财政资金补贴的太阳能光伏发电项目,其上网电量按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行.

此外,太阳能光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分,仍按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)有关规定,通过全国徵收的可再生能源电价附加解决.(完)

更多细节,请点选发改委网站(here)

--发稿 李文科/雷美珍; 审校 黄凯/张喜良

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