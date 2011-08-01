使用手机不会增加儿童患脑瘤风险--研究

路透纽约7月27日电(记者 Sinead Carew)---根据一项对7-19岁患者的研究，经常使用手机的儿童和青少年并不会比那些不使用手机的人更容易罹患脑瘤。

这份研究发表在《美国国家癌症研究院期刊》(Journal of the National Cancer Institute)上，该研究由手机运营商部分赞助。研究针对人们对儿童或许更容易因手机电磁辐射产生健康危害的担忧。

儿童的神经系统依然处于发育阶段，人们担心，他们较小的头围或许会让辐射深入到其大脑更深处。

但该研究发现，脑瘤患者并不必然是经常使用手机的人。这也是首个特别针对儿童及手机引发的癌症风险的研究。

该研究负责人Martin Roosli教授在瑞士热带和公共健康研究所(Swiss Tropical and Public Health Institute)进行了该研究，他表示：“如果说使用手机是个风险因素，那麽癌症患者中使用手机的比例应该会很高。”

世界卫生组织5月份表示，使用手机可能会增加罹患某些类型脑瘤的风险。

Roosli于2004年至2008年在挪威、丹麦、瑞典和瑞士进行了该研究。

Roosli对路透表示：“我们发现，手机使用量（对罹患脑瘤）没有太大区别。”他称，如果说使用手机是个风险因子，那麽它也是个非常小的风险因素。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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