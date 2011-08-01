中国经济最晚四季度重获增长动能--野村

路透北京8月1日电---中国7月官方制造业PMI公布後,野村证券发布报告称,中国经济正在经历阶段性软点而不是硬着陆,相信可能最晚在四季度重获增长动能;预计今年中国国内生产总值(GDP)增长9.4%.

今日稍早公布的中国官方7月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.7,为连续第四个月回落,但远优于路透调查中值50.1.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化总体仍呈平稳回调态势.

"中国的短期风险主要来自通胀,近几周的食品价格数据表明通胀风险仍居高不下."野村证券在报告中称.

报告并称,尽管过去几个月PMI指数走低,但6月份工业生产增速意外反弹.如果7月份工业生产仍然强劲,相信政府更有可能继续关注控制通胀,而不是促进经济增长.

中国6月规模以上工业增加值同比增长15.1%,较前月13.3%的水平明显加快.

中国总理温家宝稍早在经济形势座谈会上表示,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动,强调控通胀与稳增长并重.并要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响. (完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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