《X战警》中金刚狼的快速自愈能力最受青睐

2009年4月28日资料图片，演员休・杰克曼在加州出席电影《X战警：金刚狼》的一个活动。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透伦敦7月28日电---民调显示，在全世界所有超人的全部能力中，影迷们认为，金刚狼的快速自愈能力是最令人印象深刻的。

《X战警》中金刚狼的快速自愈能力以22%的选票拔得头筹，其次是该片中另一位人物——X教授(Professor X)的心灵感应能力，得票率为21%。

超人的飞行能力位列第三，而蜘蛛侠的地位则一落千丈，因只有3%的受访者认为拥有织网能力算得上是终极英雄。

欧洲电影租赁服务公司Lovefilm进行了此次调查。该民调就何种特殊技能配得上终极超人这一称号对3,000名受访者进行了调查。

以下是位列前十的超人技能：

1、快速自愈能力---《X战警》中的金刚狼 22%

2、心灵感应能力---《X战警》中的X教授 21%

3、飞行能力---《超人》中的超人 15%

4、力大无穷--《绿巨人》中的浩克 11%

5、隐身功能---《神奇四侠》中的Sue Storm 8%

6、天气控制能力---《X战警》中的“暴风女”和点火能力---《神奇四侠》的“霹雳火” 7%

8、超感能力---《夜魔侠》中的夜魔侠 4%

9、织网悬吊能力---《蜘蛛侠》中的蜘蛛侠 3%

10、超高速---《超人总动员》中的Dash 2%

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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