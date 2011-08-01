法国称美达成债务上限协议是好消息

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透巴黎8月1日电---法国周一对美国国会最後关头就债务上限初步达成妥协表示欢迎，称“这对全球各经济体是个好消息”。
法国预算部长Valerie Pecresse接受法国欧洲第1电台访问时称：“这对世界各经济体是非常好的消息。这不仅对美国是好消息，对欧洲也是。”
经过数月的角力，美国共和党和民主党议员预计将于周一就债务上限方案投票。
预计该方案在参议院将获通过，但在众议院可能面临严重阻力。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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