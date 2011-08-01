法国称美达成债务上限协议是好消息

路透巴黎8月1日电---法国周一对美国国会最後关头就债务上限初步达成妥协表示欢迎，称“这对全球各经济体是个好消息”。

法国预算部长Valerie Pecresse接受法国欧洲第1电台访问时称：“这对世界各经济体是非常好的消息。这不仅对美国是好消息，对欧洲也是。”

经过数月的角力，美国共和党和民主党议员预计将于周一就债务上限方案投票。

预计该方案在参议院将获通过，但在众议院可能面临严重阻力。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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