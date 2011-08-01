7月中国PMI探底中有企稳迹象 央行抑通胀政策料不放松

* 官方PMI和汇丰PMI均创出逾两年新低

* PMI料低位运行,但经济增速有一定保障

* 央行称通胀预期较强,保持必要政策力度

作者 李文科

路透北京8月1日电---在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.

周一出炉的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)连跌至29个月新低的50.7;汇丰中国PMI降至28个月新低,并跌破荣枯分水岭至49.3.

"当前的采购经理指数与12-13%左右的工业增加值的增长是一致的,这为决策当局在第三季度继续保持紧缩政策来控通胀提供了空间."汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌称.

PMI数据平稳回落并好于预期,金融市场反应相对积极,中国股市周一午後上涨0.2%,暂缓上周下跌逾4%的颓势.对中国经济面消息敏感的澳元和新西兰元也上扬.

制造业PMI如高于50显示制造业处于扩张状态,低于50则处于收缩.中国官方和汇丰PMI自2008年创纪录低点後,分别于2009年3月和4月首次升至50上方.汇丰PMI2010年7月再次跌落50下方.

**政策稳字当头**

为抑制通胀,中国央行今年以来已三次升息,以及六次调升存款准备金率.随着政策效果的显示,以及国际上美国债务问题和欧债危机等不确定因素增多,市场对紧缩政策下半年放松存有预期.

央行周一再度强调,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.

"特别是国内通胀预期依然较强,稳定物价的基础还不牢固,一旦政策松动就有反弹的可能."央行网站刊登"继续实施好稳健的货币政策,促进国民经济平稳较快发展"的新闻稿称.

有鉴于PMI指数持续下滑,瑞银经济学家汪涛认为,"经济增速正在逐步放缓,政府料将维持当前政策,我不认为会放松,但也不会继续收紧."

PMI数据显示,通胀形势已经有所放缓.这将为中国政府暂时维持政策稳定提供可能,亦为经济结构的调整赢取空间.

华宝信托宏观经济分析师聂文指出,7月份购进价格指数较上月回落0.4个百分点至56.3%,购进价格指数持续回落,说明输入型通胀压力在持续减弱.

他认为,从目前的数据来看,经济仍然呈现的是软着陆态势,紧缩政策有可能采取非对称加息或差别化存准的方式,以减轻对实体经济的负面影响.

在中国6月居民消费价格指数(CPI)创下6.4%的三年新高之後,政府曾表示,要坚持实施稳健的货币政策,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.

**经济喜忧参半**

中国PMI指数尽管下滑,但其中亦有亮点,显示经济增速仍有一定保障,不会急速下降.

官方PMI数据中,新订单指数和从业人员指数纷纷回升,新出口订单指数企稳,说明中国制造业需求可能在低位企稳.

"PMI会在低位运行一段时间,但这并不意味着经济增速会回落到潜在生产力下方,即经济增速仍有一定保证,不会急速下降."上海证券首席宏观分析师胡月晓称.

虽然宏观经济并无硬着陆之忧,但对银根紧缩最为敏感的中小企业已经率先感受政策威力.

聂文强调,汇丰PMI指数跌破50,官方PMI中的进口指数仍低于50,说明持续紧缩对民企影响较大,影响了他们再投资意愿.

不过情况似乎不算太糟糕.工信部此前承认上半年中小企业经营面临的困难因素增多,但其发言人表示:"可以很负责任地告诉大家,现在没有中小企业扎堆倒闭或者倒闭如潮的情况."(完)

--审校 黄凯

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