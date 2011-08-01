1日盘後分析：2700拉锯战几时休

今日A股市场全天呈现缩量震荡整理态势。沪综指继续围绕2700点关口上下震荡，受到即将公布7月份经济数据以及欧美债务危机的影响，市场谨慎情绪浓厚，多空双方均采取观望态势，尾盘沪综指最终报收于2703.78点，微涨0.08%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现缩量震荡整理态势。沪综指继续围绕2700点关口上下震荡，受到即将公布7月份经济数据以及欧美债务危机的影响，市场谨慎情绪浓厚，多空双方均采取观望态势，尾盘沪综指最终报收于2703.78点，微涨0.08%。

从技术层面分析，短期股指受到5日均线压制较为明显，同时量能的再度萎缩限制了指数的发挥，沪综指连续在2700点关口反复震荡，也显示当前较为明显弱势特征。

今日出炉的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)连跌至29个月新低的50.7，汇丰中国PMI降至28个月新低，并跌破荣枯分水岭至49.3。

数据显示，在中国紧缩政策效应持续释放和外部需求疲软背景下，制造业疲弱迹象显现，中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低，不过指数略高于预期，证实经济正在实现平稳地软着陆，央行抑制通胀政策将仍有一定空间。

笔者认为，短期内影响大盘的负面因素仍多，诸如经济增速下行、通胀高烧难退以及欧美债务危机等等，可以预计在7月份CPI数据正式公布之前，不确定性将使投资者仍然保持谨慎观望态度，A股市场将继续震荡盘整。

一方面，明日将是美国提高债务上限讨论的截止日。美国总统奥巴马当地时间7月31日晚间宣布，美国会两党已就提高债务上限达成一致，以避免美国出现历史上首次违约。

可以说美债危机是近期影响全球市场的关键因素之一，随着美债上限讨论尘埃落定，其负面影响将得到一定的缓解，从今日亚洲其他股市大都收涨可见一斑，而对于A股而言，外围环境的稳定将起到积极的作用。

另一方面，对于当前中国经济面临的通胀压力，笔者认为，三季度通胀形势仍维持较高的水平，如果7月份的CPI数据较6月份继续高企，不排除收紧流动性的可能。同时，近期央行公开市场的操作力度明显减弱，似乎是政策出台的先兆性。

操作上，目前市场系统性机会缺失，但是仍不乏有结构性机会，在政策面、宏观经济仍不明朗背景下，业绩或将成为近期市场关注的焦点，当然前提是大盘表现稳定。（完）

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