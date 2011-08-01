德法正考虑整合军舰制造业--报载

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透法兰克福8月1日电---德国金融时报周一报导,德国和法国正在考虑整合双方在军舰制造方面的专业力量,这将成为两国自2000年EADSEAD.PA成立以来的最大规模的工业结盟.
报导称,德国蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)(TKAG.DE)、法国舰船制造公司DCNS及两国政府,计划在夏休後就此事举行磋商.该报导未指明消息来源.
DCNS的一位发言人拒绝置评,未能立即联系到DCNS的股东Thales(TCFP.PA)和蒂森克虏伯.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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