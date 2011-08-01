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国际财经 | 2011年 8月 1日 星期一 17:00 BJT

德法正考虑整合军舰制造业--报载

路透法兰克福8月1日电---德国金融时报周一报导,德国和法国正在考虑整合双方在军舰制造方面的专业力量,这将成为两国自2000年EADSEAD.PA成立以来的最大规模的工业结盟.

报导称,德国蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)(TKAG.DE)、法国舰船制造公司DCNS及两国政府,计划在夏休後就此事举行磋商.该报导未指明消息来源.

DCNS的一位发言人拒绝置评,未能立即联系到DCNS的股东Thales(TCFP.PA)和蒂森克虏伯.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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