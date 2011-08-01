杭州出租车司机罢运抗议高燃油费

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京8月1日电---新华社报导称，浙江杭州1,000多名出租车司机周一举行罢运，抗议燃油价格上涨和交通拥堵状况。
新华社报导称，杭州市警方和交管部门正在就此事与司机进行谈判，但报导未作详述。
据网上报导，司机们表示，燃油价格高企以及必须向出租车公司缴纳的“份子钱”使他们赚钱越来越难。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)