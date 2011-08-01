7月中国百城住宅均价环比涨幅续缓

中国指数研究院周一称,7月百城住宅均价环比微涨0.21%,较上月0.41%的涨幅继续放缓,其中北京等十大城市住宅均价与6月基本持平;百城住宅均价为8,874元人民币/平方米,其中66个城市价格环比上涨,33个下跌,1个与上月持平.环比涨跌幅在1%以内的城市数量共有80个.路透