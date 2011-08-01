7月中国百城住宅均价环比涨幅续缓

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京8月1日电---中国指数研究院周一称,7月百城住宅均价环比微涨0.21%,较上月0.41%的涨幅继续放缓,其中北京等十大城市住宅均价与6月基本持平.
中指院发布报告并称,7月全国100个城市住宅均价为8,874元人民币/平方米,其中66个城市价格环比上涨,33个城市环比下跌,1个城市价格与上月持平.环比涨跌幅在1%以内的城市数量共有80个.
而与去年7月相比,全国100个城市住宅均价上涨6.81%,其中39个城市涨幅介于5%-10%之间,23个城市涨幅在5%以内,五个城市住宅价格同比下跌,跌幅皆在5%以内,其中上海、北海两个城市跌幅低于1%.
其中,7月北京等十大城市住宅均价为15,838元/平方米,与上月基本持平,同比去年7月上涨3.86%.六个城市价格环比上涨,涨幅皆在0.6%以内;杭州、重庆(主城区)等四个城市住宅价格环比下降,降幅均在0.5%以内.
同时,7月住宅价格环比涨幅居前的城市有:宜昌、唐山、江门、福州、日照、邯郸、南通、株洲、呼和浩特、厦门等14个城市,涨幅皆在1%-2%之间.
据路透根据统计局数据测算,中国70个大中城市房价6月环比涨幅放缓至0.1%,但同比增幅扩大到4.2%,表明房价上涨动力依然强劲.
中国国家主席胡锦涛此前表示,下半年坚持房地产调控决心不动摇,方向不改变,力度不放松,坚决遏制住房价格过快上涨.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
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