中国光伏标杆上网电价出台 望激发“主场”需求

图为2011年6月20日一名工人在河北保定一安装了太阳能电池板的建筑前休息。 REUTERS/David Gray

* 中国统一光伏标杆上网电价,标志国内市场起步

* 有望为光伏厂商提供稳定增长的国内市场

* 电价缺乏光照资源区划,各地光伏并网受考验

* 政策细节仍待完善

作者 李然

路透北京8月1日电---中国太阳能光伏发电标杆上网电价"千呼万唤始出来".全国统一定价不仅将终结光伏项目一事一议、特许权项目低价厮杀的行业乱象,也意味着占据全球近半产量的中国光伏产品企业,有望早日结束对于海外市场的依赖,在自己的"主场"找到更为坚实的需求.

尽管保利协鑫(3800.HK)等光伏个股以大涨正面回应该政策利好,但对于中国光伏市场,这仅仅还只是一个起步.政策没有做出资源区划、补贴细节有待明晰等,让企业兴奋之余仍不免心怀惴惴.

"光伏标杆上网电价意味着我国光伏发电行业要起步了,市场要发展了,但离真正在能源结构中起到重要作用,太阳能还有很长的路要走.我们不能忽视它的艰巨性和长期性."中国可再生能源学会副理事长孟宪淦对路透表示.

国家发展和改革委员会周一称,今年7月前核准建设、年底前建成投产且尚未定价的光伏项目,上网电价为1.15元人民币/千瓦时(含税),7月及以後核准的,及7月之前核准但截至年底仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其馀省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行.

"1块钱我觉得是比较好的水平,在西北光照资源比较丰富的地区已经可以取得相当不错的回报率,"瑞银证券驻香港分析师杨路认为,"明年如果光伏组件成本继续下降,情况还可以更好.欧洲市场增长已经慢下来了,中国市场上来是有必要的."

中国光伏市场迟迟未能打开,关键就是缺乏固定的上网标杆电价,这也令市场对能源局提出的2015年末将光伏装机容量倍增至10吉瓦(GW)的目标感到没有把握.而今天政策出台後,市场人士普遍认为,10GW中包含的6GW大型地面光伏电站装机目标,向上突破的可能性非常之大.

为确定合适的上网电价,中国自2009年开始举行光伏特许权招标,从第一批敦煌10MW单个项目,迅速扩大到去年13个项目共280MW的规模,但中标价格由第一批的每度电1.09元降至第二批的1元下方,最低价仅为0.73元,被开发商和设备提供商认为无钱可赚.

**利好光伏企业**

国内市场的起步无疑利好光伏业制造商,为其产品销售提供更多空间.在国际市场下半年有望逐步回暖的同时,中国市场传来的利好消息有助为上半年惨跌不止的产品价格提供一定支撑.而国内"主场"一旦形成规模,也将有利于提升国内厂家在国际定价方面的发言权.

瑞银证券杨路认为,对于大型电力公司,1块钱的电价水平可以提供约6-9%的投资收益.同时,政策出台後可以提振厂商出货量,协助消化处于历史高位的产业链库存,对于国际价格亦会起到一定支撑作用.

受该政策提振,国内最大太阳能多晶硅制造商--保利协鑫今日收报4.60港元,涨4.78%,稍早一度冲高至4.68港元,涨幅达6.6%;晶硅圆生产商阳光能源(0757.HK)亦涨1.86%,报1.64港元.两股升幅均超越大市?生指数的0.99%.

"新的上网电价为太阳能项目提供经济效益指标.随着光伏发电价格下降,设备生产商亦寻求降低成本."联昌证券分析师Keith Li称.

陜西光伏产业有限公司设计部部长张永强则提出,考虑到下游需求逐步回暖,占总成本七八成的光伏组件价格是否会继续下跌还有待观察,但随着通货膨胀居高不下,光伏电站其他成本仍在上升,因此1块钱的电价已经到企业承受的极限,如果成本还续涨的话,"6%的收益都保不住".

中国是世界光伏电池和组件的最大生产国,占据全球光伏市场半壁江山,国内无锡尚德STP.N、晶澳(JASO.O)、英利(YGE.N)及天合光能(TSL.N)与美国First Solar(FSLR.O)去年出货量均超过1GW.不过,即便按2015年10GW的累计光伏装机目标而言,中国与德国2010年单年约7GW的装机量、全球约16GW的量相比,规模仍不大.

**争议及疑虑**

光伏标杆上网电价的出台可谓是众望所归,不过此前行业预期的按光照资源丰度进行区划并未有所提现.有专家表示,发改委将这一价格定位"全国统一"的价格,令人担忧光伏产业的发展是否会走上"风电的老路".

厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为,因为全国资源差异性很大,单一上网电价就会导致项目向太阳能资源好的地方集中.如果不解决当地的电力上网问题,光伏发电恐怕会走上风电老路,也就是发电规模很大,但上网的规模有限.

因光伏及风电的发电能力不稳定,需要对电网进行大规模的智能化改造.但国家电网能源研究院新能源研究所所长助理郭基伟对电网承受能力持乐观态度.他称,就目前电网接受能力来看,2015年总计6GW的光伏电站并网问题不大.

保定天威薄膜光伏公司副总经理黄跃龙则指出,"项目都集中在用电需求饱和的西北地区,(若输往东部地区),输变电的成本很高,当地电网愿意配合吗?"

他还提到,统一标杆电价後各省怎麽保证光伏项目并网、补贴如何交付仍然是企业所关注的焦点.还有,在江苏等地方政府已出台更高补贴电价的地区,在全国统一电价之後,是否还可以享受原有价格还不清楚,可能会因此导致亏损.

孟宪淦则认为,与此前光伏项目的一事一议相比,现在有明确的电价已经是好事情,统一的电价执行起来也更为简单,价格水平与去年发改委给宁夏的四个项目及今年青海省的价格一样,这在主要光伏建设地区基本保持了稳定.

青海省为今年9月30日前建成的光伏项目保证每度电1.15元的电价,总量控制在800MW;截至7月已有五家光伏发电企业实现并网发电,并网容量达到56兆瓦(MW),目前仍有19个重点项目将在9月30日前完成300MW上网发电容量建设.

光伏系统集成服务商--中环光伏系统公司总裁顾华敏还建言,国家在推动行业发展时需注重保持政策稳定性,这包括时间节点和价格等方面."最好年初(对价格)有个测算,好让行业也有个预期.价格大起大落谁都受不了."(完)

(北京李文科、香港雷美珍、上海林琦亦有贡献)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。