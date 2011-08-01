上半年河南八成新增转移就业劳动力留省内--新华

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京8月1日电---面对不断上升的土地和人力成本,劳动密集型产业向中西部转移成为趋势.新华社援引河南省数据显示,上半年该省近八成新增转移就业劳动力留在省内,恰恰也验证了这一点.
新华社周一援引河南省人力资源和社会保障厅称,今年上半年河南省农民工就业形势向好,农村劳动力转移就业新增92万人,已完成年度目标任务的92%,其中近八成留在省内.
报导并援引该部门农民工工作处有关负责人称,这主要得益于河南省经济平稳较快增长,去年以来该省县域经济发展较快,各地产业集聚区实现较快发展.
同时该省通过简化小额担保贷款手续、落实优惠政策等,促进农村私营企业实现较快发展,吸纳就业的能力大大增强.报导提供的数据显示,截至目前,河南全省农村劳动力转移就业总量已达2,455万人.
河南是中国劳民工输出大省.但随着中国推进西部战略和产业升级,传统产业逐步从东南部沿海地区向中西部地区转移,令劳动力流动随之出现相应变化,此前曾一度造成珠三角、长三角等地区出现的"用工荒".
单单富士康(2038.HK)在河南新建一座巨大的代工工厂,制造iPhone等产品,就需要招聘数十万工人.
中国人力资源社会保障部新闻发言人上周表示,二季度末,全国城镇登记失业率为4.1%.这一数据自去年9月底起,已连续四个季度保持不变.二季度末全国实有城镇登记失业人数908万人.此外,上半年全国城镇新增就业655万人.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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