汇控上半年获利意外大增 拟裁减3万岗位

图为2011年5月11日汇丰控股在伦敦一座大楼。 REUTERS/Olivia Harris

记者 Steve Slater/Sudip Kar-Gupta

路透伦敦8月1日电---欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)周一称,将裁撤30,000个岗位,从竞争困难的几个国家退出.此前该行公布上半年获利意外大涨.

汇控(0005.HK)股价上扬逾4%,此前其公布上半年税前获利为115亿美元,高于上年同期的111亿美元,也优于路透调查分析师平均预估的108亿美元.

该行亦表示,其在拉美、美国、英国、法国和中东的业务重组中,已经裁减5,000个职位,从目前到2013年止,将再裁掉25,000个.

"还会进一步裁员,"汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在电话会议上对记者说."从现在到2013年底,会裁掉大概25,000个职位."

本次裁员相当于汇丰员工总数的10%,而且是在此前一项整体裁员计划的基础上进行,该计划也是汇丰聚焦于亚洲业务战略的一部分.

汇丰此前的战略被批评为在全球各地"插旗设点",但其正在扭转该战略.

欧智华三个月前公布影响深远的计划,旨在削减成本,他准备出售、关闭或缩减在39个国家的零售银行业务.

汇丰控股周日称,将把表现不佳的美国分支网络砍去近一半,以约10亿美元的价格将其中195家分支出售给First Niagara Financial GroupFNFG.O,同时关闭另外13家.

消息人士此前透露,汇丰还有意出售旗下的美国信用卡业务,後者资产规模超过300亿美元,此举将回笼资金.Capital One Financial Corp(COF.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)是潜在买家.

另一竞购方可能是巴克莱(BARC.L).

汇控是率先公布季度财报的英国大型银行.其竞争对手也在裁员并调整业务模式,因欧元区债务危机重创固定收益交易营收,并且当局加强监管损及投资者回报.

该行周一强调,收紧监管给全球经济复苏带来风险,尤其是在目前政府对抗主权债危机并尽力填补预算赤字的情况下.

"正当监管改革的步伐和力度持续增加,全球经济的复苏动力却似乎正在减退,"汇控称.

1001GMT时,汇控伦敦挂牌交易股价上扬4.3%至6.20英镑,在富时100指数中表现排名第二,至此汇控集团市值达到约1,100亿英镑.(完)

--编译 艾茂林/肖群英;审校 蔡美珍/丁琦

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