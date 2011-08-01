美国股市收挫但削减跌幅

* 医疗保健及国防股因债务协议忧虑而受到打压

* 美国供应管理协会(ISM)制造业数据低于预期

* 关于美国上调举债上限协议的不确定性打压市场

* 道指收低0.1%,标普500指数下跌0.4%,Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约8月1日电---美国股市周一连续第六日收跌,美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.

尾盘时市场削减跌幅,周一稍後国会料将对白宫支持的上调举债上限协议进行投票,该协议包括未来10年削减2.4万亿美元支出和提高美国举债上限.

达成一项包括上调举债上限协议的最後截至时间是周二午夜.

"市场涨涨跌跌,反映出市场对债务协议时而乐观,时而悲观的考量,"Hugh Johnson Advisors LLC首席投资长Hugh Johnson称.

"投资者目前认为举债上限终将被上调,参议院和众议院的投票结果都将是正面的,但仍有些许的怀疑或谨慎情绪."

在供应管理协会(ISM)公布,美国7月制造业成长为两年最慢後,股市下滑.之前亚洲和欧洲也公布了类似的疲弱经济报告.

国防和保健股跌幅最重,这些企业同美国削减预算息息相关.iShares道琼美国航太和国防上市交易基金(ITA.P)跌1.1%,标普保健股指数大跌1.7%.

Centers for Medicare & Medicaid Services上周五表示将削减给专业护理机构拨款11%後,保健股也下挫.Kindred Healthcare (KND.N)暴跌30% ,Skilled Healthcare SKH.N崩跌逾43%.

道琼工业指数收跌10.75点,或0.09%,报12,132.49点;标准普尔500指数收挫5.34点,或0.41%,报1,286.94点.Nasdaq指数回落11.77点,或0.43%,报2,744.61点.

McMillan Analysis Corp总裁Larry McMillan表示,今日走势暴露出在上调举债上限忧虑降温後,市场对经济问题的担忧.

标普500指数重回200日移动均线切入位上方,此前一度在该水准下方跌深,在过去两个月,该水准一直是强劲的支撑位,标普500指数能够重回该水准之上,令投资人宽慰.

"标普500指数刺穿在1,285的200日移动均线切入位,在最後半小时夺回该水准,"Stifel, Nicolaus & Co市场策略师Elliot Spar表示,指这是股市具韧性的迹象.

今日股市在宽幅区间交投,由美国债务协议达成的乐观情绪带动的昨晚始于亚洲市场的股市升势消退.

如果美国国会在周二截止日前通过债务协议,这可能结束是否美国能够避免债务违约的长达数月的争论.

即便许多投资人认为美国债务违约不太可能,但美国信贷评等遭下调的可能性仍令市场人气受压,上周美股录得一年最差周度表现.

United Health (UNH.N)大跌3.2%,报48.02美元,Humana Inc (HUM.N)挫3%,报72.36美元,尽管Humana公布的第二季业绩强于预期.

其他保健股中,辉瑞(PFE.N)下挫1.2%,报19.01美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为83亿股,高于日成交均值74.8亿股.

纽约证交所涨跌家数之比约为9:8,Nasdaq市场涨跌家数之比约为4:5.(完)