双汇发展称整体上市的重组申请已获证监会受理

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京8月1日电---中国最大的肉品加工商--双汇发展(000895.SZ)周一公告称,证监会已经受理了其收购方罗特克斯有限公司的要约收购申请.意味着其整体上市的重组方案已正式摆上证监会案头.
双汇去年年报显示,截止去年底,罗特克斯持有21.19%双汇发展的股份,其全资子公司双汇集团持有上市公司30.27%股份.
去年11月底,双汇发展在停牌八个多月後终于公布重组方案,以增发等形式收购大股东价值340亿元人民币资产,若重组完成,双汇集团公司持有上市公司64.328%股份;罗特克斯持股降至11.919%.复牌後双汇股价直接封涨停.
双汇周一收报73.15元,跌0.53%,该股过去一个月涨近11.68%.(完)
--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。