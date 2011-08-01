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中国财经 | 2011年 8月 2日 星期二 07:23 BJT

工商银行欲最高出价8亿美元 购南非标准银行阿根廷分行

路透布宜诺斯艾利斯8月1日电---阿根廷当地日报La Nacion周一报导称,中国工商银行接近收购南非标准银行阿根廷分行,最高出价可达8亿美元.

La Nacion援引匿名消息人士的话称,工商银行(1398.HK) (601398.SS)代表团将于周一抵达布宜诺斯艾利斯,完成此次交易.该交易金额料达7-8亿美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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