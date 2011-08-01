工商银行欲最高出价8亿美元 购南非标准银行阿根廷分行

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透布宜诺斯艾利斯8月1日电---阿根廷当地日报La Nacion周一报导称,中国工商银行接近收购南非标准银行阿根廷分行,最高出价可达8亿美元.
La Nacion援引匿名消息人士的话称,工商银行(1398.HK) (601398.SS)代表团将于周一抵达布宜诺斯艾利斯,完成此次交易.该交易金额料达7-8亿美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。