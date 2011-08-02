安卓系统占全球智能手机市场近一半份额

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透法兰克福8月1日电---调研公司Canalys周一表示，谷歌的安卓系统(Android)在全球智能手机市场已占到近50%的份额，在亚太地区市场份额名列第一。
包括宏达电(HTC)(2498.TW), LG(003550.KS), 摩托罗拉(MMI.N)和三星(005930.KS)在内的几乎所有大型手机生产商都推出了使用安卓系统的智能手机。
据市场调研公司Canalys对56个国家的调查结果，安卓系统在全球市场共占据了48%的市场份额，在其中35个国家的市场份额排名第一。
相比之下，排名第二的苹果(AAPL.O)则远远落後，占有19%的市场份额，但苹果超过诺基亚NOK1V.HE成为世界上第一大智能手机厂商。
三星也超过了诺基亚，但Canalys称三星本可以有更好的表现。
Canalys的分析师Chris Jones说：“三星没能充分抓住诺基亚在全球市场衰退的这个机遇。”
“在诺基亚衰退过程中，三星原本是处于最有利位置取而代之的手机厂商，但他们未能充分抓住这一机遇，尤其是在新兴市场。”（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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