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国际财经 | 2011年 8月 2日 星期二 08:47 BJT

若日本政府干预汇市 日本央行将放宽货币政策--消息人士

路透东京8月2日电---熟悉日本央行想法的消息人士表示,由于日圆兑美元接近纪录高位,恐将损及经济,该央行将考虑本周放宽货币政策.

消息人士表示,如果政府干预汇市打压日圆,央行将进一步放宽政策.消息人士要求匿名,因此事十分敏感.

一名消息人士称,即便当局不干预市场,如果日圆进一步升值,且围绕美国经济的不确定性上升似将伤及日本经济,那麽日本央行也将考虑放宽政策.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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