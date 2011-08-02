若日本政府干预汇市 日本央行将放宽货币政策--消息人士

路透东京8月2日电---熟悉日本央行想法的消息人士表示,由于日圆兑美元接近纪录高位,恐将损及经济,该央行将考虑本周放宽货币政策.

一名消息人士称,即便当局不干预市场,如果日圆进一步升值,且围绕美国经济的不确定性上升似将伤及日本经济,那麽日本央行也将考虑放宽政策.(完)