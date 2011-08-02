若日本政府干预汇市 日本央行将放宽货币政策--消息人士

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透东京8月2日电---熟悉日本央行想法的消息人士表示,由于日圆兑美元接近纪录高位,恐将损及经济,该央行将考虑本周放宽货币政策.
消息人士表示,如果政府干预汇市打压日圆,央行将进一步放宽政策.消息人士要求匿名,因此事十分敏感.
一名消息人士称,即便当局不干预市场,如果日圆进一步升值,且围绕美国经济的不确定性上升似将伤及日本经济,那麽日本央行也将考虑放宽政策.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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