2日盘前分析：A股短期慎言底部

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指继续围绕2700点展开窄幅震荡，受到即将公布7月份经济数据以及欧美债务危机的影响，成交量大幅萎缩，显示市场谨慎心态加剧。

受美国国会两党就提高债务上限和削减赤字达成初步协议的利好消息影响，投资者围绕美国债务问题的不安心理得到缓解。因此，亚太股市8月1日普遍上涨。

这对A股市场来说是一个偏利好的消息，外围市场的好转，意味着资金的做多底气有所提振，同时也为A股创造了一个较好的外部环境。但可以预见的是，若美国开始削减赤字，对中国的出口必将形成不利影响，进而也会对A股市场形成冲击。

不过，从技术层面看，昨日沪市的量能只有661亿元，不足700亿元，较前期的1000亿元的成交均量，萎缩了三成。这一方面说明了主流资金仍然在观望，另一方面也说明了当前A股市场的反弹缺乏支撑动力。

此外，中国物流与采购联合会8月1日公布的数据显示，7月中国制造业采购经理指数（ＰＭＩ）为50.7%，比上月回落0.2个百分点，连续4个月回落，创 2009年3月以来的新低。7月PMI数据暗含经济“触底反弹”因素，但鉴于未来经济运行中的不确定因素增多，进一步出台紧缩政策需极为谨慎。

总的来说，本轮反弹的核心基础是对未来紧缩政策有望放松的预期，而目前反弹遇阻主要也是因为在当前的经济环境下，改变政策方向的可能性很低。同时领涨板块的缺失也是近期市场无法摆脱弱势震荡的一个重要原因。因此，预计A股市场将继续震荡盘整。

消息面，中国人民银行日前召开的分支行行长座谈会指出，下半年继续实施好稳健的货币政策。国内通胀预期依然较强，稳定物价的基础还不牢固，一旦政策松动就有反弹的可能。

会议指出，当前，我国经济发展正由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控预期方向发展。既要看到我国经济发展基本面是好的，保持经济平稳较快发展具有很多有利条件和积极因素，进一步增强做好经济工作的信心；又要看到经济发展中不平衡、不协调、不可持续矛盾仍然突出，国际环境和国内经济运行中的新情况、新问题、新矛盾不断出现。（完）

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