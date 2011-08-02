普京抨击美国是全球经济“寄生虫”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透俄罗斯谢利格尔湖8月1日电（记者 Maria Tsvetkova）---俄罗斯总理普京周一谴责美国“寅吃卯粮”，是全球经济的“寄生虫”，并称美元主导对金融市场构成威胁。
普京在参观谢利格尔湖畔夏令营时，对亲克里姆林宫的青年组织Nashi的青年成员们说：“美国过着寅吃卯粮的生活，将自己的部分问题转嫁给全球经济。”
普京表示：“他们像寄生虫一样，依靠全球经济和美元垄断地位生活。”
美国总统奥巴马稍早宣布两党最後时刻达成未来10年削减预算赤字2.4万亿美元的协议，避免美国债务违约和美国AAA信贷评级被下调的风险。
该协议初步缓解了各方担忧，俄罗斯股市涨至三个月来的高位，但由于美国评级仍有下调可能，市场仍弥漫不安情绪。
普京表示：“感谢上帝，他们还有常识和责任，做出一个保持平衡的决定。”
但普京指出，俄罗斯持有大量美国债券和国债。“如果（美国）那里系统出现故障，将影响所有人。”
“俄罗斯和中国等国家外汇储备很大一部分是美国债券……世界应当有其它储备货币。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。