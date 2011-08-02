美国7月制造业增幅创两年来最慢

* 7月制造业增幅大幅放缓

* 制造业就业分项指数下滑

* 新订单分项指数萎缩;预示未来进一步疲弱

* 6月建筑支出增加0.2%

路透华盛顿8月1日电---美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令人们对经济加快复苏的预期蒙阴.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,7月制造业指数降至50.9,为2009年7月以来最低.6月为55.3.

分析师原预期该指数为54.9.该数据低于50表明制造业萎缩.

据上周五公布的数据显示,美国上半年经济几乎止步不前,第二季国内生产总值(GDP)环比年率温和增长1.3%,第一季仅增0.4%.

分析师原认为是次下滑是受暂时性因素影响,不过目前很难发现升温迹象,因此一些分析师不得不重修其预估.

"近期经济增幅放缓越发像是持续减慢,而非短暂趋软,"Capital Economics分析师Paul Dales说道.

美股一度因美国达成债务协议而开高,後因制造业数据疲软而转至平盘下方.标准普尔500指数当日微幅收低.

美国公债价格上涨,经济忧虑推高美元兑欧元,因投资者退出风险资产.

美国制造业放缓是全球大趋势的一部分,全球制造业活动正以2009年经济衰退以来最慢的速度扩张.

分析师曾表示,美国债务违约的前景为7月美国经济蒙上阴影.美国周日达成提高14.3万亿美元债务上限的协议,为情况改善带来了希望.

**GDP预估下调**

制造业占美国GDP的12%,引领了美国经济从衰退中缓慢复苏.

但5月制造业活动大幅放缓,因日本地震造成的供应链中断问题抑制了产出.分析师原预计,随着这些问题的缓解,制造业活动将会加速.

制造业上月受到订单低迷的影响.物价和就业分项指数也下跌.

"鉴于新订单分项指数是一个领先指标,该指数下滑意味着下半年经济增幅可能比有些人预期的要低很多."Wells Fargo Securities的分析师在研究报告中写道.

路透7月14日公布的分析师访查显示,下半年美国经济料以约3%的速度成长.而现在越来越多的迹象显示该数据或将很难达成.

将于周五出炉的7月非农就业岗位料增加85,000个,好于6月的增加18,000个,但也不尽人意.

美国商务部周一公布,美国6月建筑支出增长0.2%,其中民间项目支出增加0.8%至七个月高位,但公共项目支出减少0.7%.

4月和5月建筑支出均被上修,说明第二季经济可能比周五数据所显示的更具活力.(完)