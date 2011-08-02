朝鲜称同意与美国进一步对话

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔8月1日电（记者 Jeremy Laurence）---朝鲜周一表示同意与美国进一步对话，并重申朝鲜已准备好尽早、无条件重返六方会谈。
美国特使博斯沃斯（Stephen Bosworth）上周四和周五与朝鲜外务省第一副相金桂冠（Kim Kye-gwan）在纽约举行会谈。
双方均表示，谈判“具有建设性”。这是美朝四年来首次进行此类接触。
一周前，朝韩用同样的论调形容了双方两年多来的首次谈判。
朝鲜外务省发言人谈及纽约会谈时称：“双方均认为，改善双边关系、和平协商解决朝鲜半岛去核化问题符合两国利益，并同意进一步展开对话。”
美国国务院拒绝确认安排了进一步对话，但重申上周的会谈具有建设性。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。