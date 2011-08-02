朝鲜称同意与美国进一步对话

路透首尔8月1日电（记者 Jeremy Laurence）---朝鲜周一表示同意与美国进一步对话，并重申朝鲜已准备好尽早、无条件重返六方会谈。

美国特使博斯沃斯（Stephen Bosworth）上周四和周五与朝鲜外务省第一副相金桂冠（Kim Kye-gwan）在纽约举行会谈。

双方均表示，谈判“具有建设性”。这是美朝四年来首次进行此类接触。

一周前，朝韩用同样的论调形容了双方两年多来的首次谈判。

朝鲜外务省发言人谈及纽约会谈时称：“双方均认为，改善双边关系、和平协商解决朝鲜半岛去核化问题符合两国利益，并同意进一步展开对话。”

美国国务院拒绝确认安排了进一步对话，但重申上周的会谈具有建设性。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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