日本中部发生6.1级地震 无海啸预警

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京8月2日电---日本气象厅称，日本中部和东部周一发生里氏6.1级强震，但没有发布海啸预警。
地震发生在当地时间周一晚11点58分（北京时间周一晚10点58分），东京有震感。尚无人员伤亡及财产损失报导。
日本气象厅称，震中位于静冈县沿海，东京以西约200公里处，震源深度为20公里。
之前因日本首相菅直人称，调研结果显示，静冈县地区未来几十年遭遇强震的风险尤其高。因此，在菅直人的呼吁下，日本中部电力公司（Chubu Electric Power）(9502.T)静冈县滨冈核电站（Hamaoka）所有反应堆都已关闭。
日本放送协会（NHK）援引日本原子力安全保安院的话称，暂无有关滨冈核电站出现异常情况的报告。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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