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气候环境 | 2011年 8月 2日 星期二 09:44 BJT

日本中部发生6.1级地震 无海啸预警

路透东京8月2日电---日本气象厅称，日本中部和东部周一发生里氏6.1级强震，但没有发布海啸预警。

地震发生在当地时间周一晚11点58分（北京时间周一晚10点58分），东京有震感。尚无人员伤亡及财产损失报导。

日本气象厅称，震中位于静冈县沿海，东京以西约200公里处，震源深度为20公里。

之前因日本首相菅直人称，调研结果显示，静冈县地区未来几十年遭遇强震的风险尤其高。因此，在菅直人的呼吁下，日本中部电力公司（Chubu Electric Power）(9502.T)静冈县滨冈核电站（Hamaoka）所有反应堆都已关闭。

日本放送协会（NHK）援引日本原子力安全保安院的话称，暂无有关滨冈核电站出现异常情况的报告。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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