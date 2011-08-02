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中国财经 | 2011年 8月 2日 星期二 09:49 BJT

兖州煤业14.29亿元收购两家澳洲煤企

路透香港8月2日电---中国兖州兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周一晚间发布公告称,以约14.29亿元人民币收购位于澳大利亚的新泰克控股公司和新泰克II控股公司100%股权.

是次交易通过兖州煤业旗下全资子公司澳思达煤矿完成,已获得中国监管部门批准,并于8月1日完成股权交割.

公告称,收购新泰克项目後,兖州煤业将进一步增加煤炭资源量和储量,优化兖煤澳洲公司的资产组合,为公司未来可持续增长和提升盈利能力提供保障.

新泰克和新泰克II主要从事煤炭勘探、生产、洗选和加工业务，产品主要为动力煤.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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