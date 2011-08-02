兖州煤业14.29亿元收购两家澳洲煤企

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港8月2日电---中国兖州兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周一晚间发布公告称,以约14.29亿元人民币收购位于澳大利亚的新泰克控股公司和新泰克II控股公司100%股权.
是次交易通过兖州煤业旗下全资子公司澳思达煤矿完成,已获得中国监管部门批准,并于8月1日完成股权交割.
公告称,收购新泰克项目後,兖州煤业将进一步增加煤炭资源量和储量,优化兖煤澳洲公司的资产组合,为公司未来可持续增长和提升盈利能力提供保障.
新泰克和新泰克II主要从事煤炭勘探、生产、洗选和加工业务，产品主要为动力煤.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。