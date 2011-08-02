《星岛日报》：美债有得还 不过打个折

经过连续数月的争拗,美国两大政党终于就提高国债上限达成协议,可望赶及最後一刻立法避过赖债.即使如此,市场对投资美债的信心,已难恢复既往.美国官民都是”债 债”度日,美国政府现时平均每月入不敷支的金额是1,118亿美元,尚未计算债息开支.布殊任总统期间,一面大幅减税,一面攻打阿富汗和伊拉克,最後加上金融海啸,大洒金钱挽救华尔街及整体经济,要靠不断举债维持.连同今次,布殊和奥巴马两任总统期内,国会要调升11次国债上限.

美国政府早在今年5月中,发债已经到达142,940亿美元的法定上限,要靠美国财长盖特纳暂缓注资联邦退休基金,转用来还债.这项权宜措施只能支撑到今日,到时国会如果不通过提高上限,美国政府还不起债,恐会触发全球债市和股市灾难.党争日烈举债添难度.过往美国民主及共和两大党以大局为重,国会在立法提高发债上限方面相当合作,但美国近年的党派政治日趋分化,不惜以国家信誉和全球利益作为赌注,去到悬崖边缘才急煞车,妥协出两阶段10年削赤共约24,000亿美元的方案.

表面上,奥巴马可以在明年大选前,”一劳永逸”解决了国债问题;实际上,他却付出了沉重的妥协代价,未能争取到对手共和党同意增加富人税项,大增削赤难度.个别评级机构曾经表示,美国应该削赤40,000亿美元,今次削赤幅度未达要求,只能在短期内消除债务违约风险.美国最新的经济数据却并不乐观,上半年增长聊胜于无,徘徊在衰退边缘,原因是作为火车头的内部消费大泄气,美国国民在失业率和油价双高下,消费能力和意欲都大降,并且多了人积谷防饥.

美债现时占全球债市超过一半.由于欧罗和日圆各有问题困扰,人民币则在国际市场上暂未成气候,市场上难找代替品.外国投资者就算因为美元贬值还债”打个折”,赚息蚀价,都不能完全不买美债.在经济好转前,国际市场造就美元持续贬值的条件,港元在联系汇率下汇价亦步亦趋,输入通胀恐会持续一段日子.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。