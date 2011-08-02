下半年钢铁产量增速将放缓--中钢协

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会周二称,中国下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出.
中钢协提供的新闻稿称,其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.
中钢协并称,其研制的中国铁矿石价格指数将于今年8月份试运行.
中国钢铁工业协会7月末称,下半年钢材供需矛盾将趋于尖锐的问题.中国下半年粗钢产量同比增速料逐月走高,且钢材出口可能还会有所减少,将进一步加剧本已严峻的供求矛盾.(完)
--发稿 邵晓忆;撰写 李文科;审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。