江淮汽车将在巴西设厂

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透圣保罗8月1日电（记者 Alberto Alerigi Jr./Brad Haynes）---中国汽车制造商安徽江淮汽车股份有限公司周一宣布，将在巴西投资6亿美元兴建工厂，以扩大其在巴西的市场份额。
这家工厂将于2014年开始投产，年产量为10万辆。掌管巴西工厂的是Sergio Habib，他曾经于上世纪90年代为巴西引进了雪铁龙品牌。3月份时他接受路透采访时说，他已经为推出江淮汽车品牌投资了3.8亿雷亚尔（约合2.44亿美元）。
Habib表示巴西将成立46家经销网点，在强大的电视广告攻势下，希望能获得3%的市场份额，较6月份的0.7有所提高。
前不久中国奇瑞汽车也在巴西建厂，上个月刚破土动工。
对于包括菲亚特、大众、通用和福特等在内的大型汽车生产商而言，巴西是个重要的市场。
去年巴西经济增速达7.5%，过去十年中产阶级人数增加了25%。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。