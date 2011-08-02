江淮汽车将在巴西设厂

路透圣保罗8月1日电（记者 Alberto Alerigi Jr./Brad Haynes）---中国汽车制造商安徽江淮汽车股份有限公司周一宣布，将在巴西投资6亿美元兴建工厂，以扩大其在巴西的市场份额。

这家工厂将于2014年开始投产，年产量为10万辆。掌管巴西工厂的是Sergio Habib，他曾经于上世纪90年代为巴西引进了雪铁龙品牌。3月份时他接受路透采访时说，他已经为推出江淮汽车品牌投资了3.8亿雷亚尔（约合2.44亿美元）。

Habib表示巴西将成立46家经销网点，在强大的电视广告攻势下，希望能获得3%的市场份额，较6月份的0.7有所提高。

前不久中国奇瑞汽车也在巴西建厂，上个月刚破土动工。

对于包括菲亚特、大众、通用和福特等在内的大型汽车生产商而言，巴西是个重要的市场。

去年巴西经济增速达7.5%，过去十年中产阶级人数增加了25%。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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