版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 2日 星期二 10:29 BJT

普京抨击美国是全球经济“寄生虫”

俄罗斯总理普京周一谴责美国“寅吃卯粮”，是全球经济的“寄生虫”，并称美元主导对金融市场构成威胁。普京在参观谢利格尔湖畔夏令营时说：“美国过着寅吃卯粮的生活，将自己的部分问题转嫁给全球经济。他们像寄生虫一样，依靠全球经济和美元垄断地位生活。”路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐