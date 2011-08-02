朝鲜称同意与美国进一步对话

朝鲜周一表示同意与美国进一步对话，并重申朝鲜已准备好尽早、无条件重返六方会谈。美国国务院拒绝确认安排了进一步对话，但重申上周的会谈具有建设性。美国特使博斯沃斯上周四和周五与朝鲜外务省第一副相金桂冠在纽约举行会谈。路透